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Рада продолжит работать в ближайшие недели

Новости » Выборы 2019    24.05.2019 - 12:12
Рада продолжит работать в ближайшие недели
Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)

У парламента есть возможность принимать законы до выборов

Верховная рада намерена продолжить работать в ближайшие недели. Об этом шла речь во время встречи глав фракций со спикером парламента Андреем Парубием, сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов.

Герасимов в эфире канала "Прямой" рассказал, что встреча глав фракции с Парубием состоялась вчера, 23 мая.

"Вчера состоялась встреча руководителей и представителей фракций и групп парламента под председательством Андрея Парубия. На ней было зявлена четкая позиция, что Рада имеет полную возможность принимать законы. Потому что в Украине действует Конституция и в Украине действует непрерывность власти. Именно поэтому с понедельника состоится согласительный совет. А со вторника парламент начнет принимать важные законы", - заявил Герасимов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля. Указ президента уже оспорен в Верховном суде.

Указ о роспуске Рады и досрочных выборах опубликован в "Урядовом курьере". В связи с этим глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила о старте избирательной кампании с 24 мая.

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