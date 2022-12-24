ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Каски 40-го року. Окупант поскаржився на застаріле обмундирування, - ГУР

Новость на русском →
Субота 24 грудня 2022 18:23
Каски 40-го року. Окупант поскаржився на застаріле обмундирування, - ГУР Фото: окупант у перехопленні ГУР поскаржився на застаріле обмундирування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий у перехопленні ГУР поскаржився товаришу про застаріле армійське забезпечення особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram головного управління розвідки МО України.

"Прикинь, ми на першій лінії. До них (позицій ЗСУ – ред.) 40-50 метрів. З нашим обмундируванням наступатиме стрімко. Вважай, броня 4-й клас захисту, чисто грудина та напашник. І каски зразка 40-го року. Одним словом, все старе, рідне", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Також повідомлялося, що військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

Крім того, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація