Каски 40-го года. Оккупант пожаловался на устаревшее обмундирование, - ГУР
Российский военный в перехвате ГУР пожаловался товарищу об устаревшем армейском обеспечении личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.
"Прикинь, мы на первой линии. До них (позиций ВСУ – ред.) 40-50 метров. С нашим обмундированием наступать стремно. Считай, броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски образца 40-го года. Одним словом, все старенькое, родное", - говорится в радиоперехвате.
Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.
Также сообщалось, что военнослужащий России в радиоперехвате рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.
Кроме того, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.
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