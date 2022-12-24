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Каски 40-го года. Оккупант пожаловался на устаревшее обмундирование, - ГУР

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Суббота 24 декабря 2022 18:23
Каски 40-го года. Оккупант пожаловался на устаревшее обмундирование, - ГУР Фото: оккупант в перехвате ГУР пожаловался на устаревшее обмундирование (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный в перехвате ГУР пожаловался товарищу об устаревшем армейском обеспечении личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"Прикинь, мы на первой линии. До них (позиций ВСУ – ред.) 40-50 метров. С нашим обмундированием наступать стремно. Считай, броня 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски образца 40-го года. Одним словом, все старенькое, родное", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Также сообщалось, что военнослужащий России в радиоперехвате рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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