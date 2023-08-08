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Каша з м'ясом, робота та барбершоп: як живуть окупанти в українському полоні

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Київ, Вівторок 08 серпня 2023 15:01
Каша з м'ясом, робота та барбершоп: як живуть окупанти в українському полоні Фото: росіяни в полоні мають барбершоп, працюють та добре харчуються (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Табір для військовополонених росіян знаходиться на заході України. Розміром з невеличке село це масштабний бетонний майданчик із парканом, колючим дротом та вежами спостереження по периметру, де є барбершоп та місця для роботи.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Барбершоп, церква та магазин. Як Україна утримує полонених росіян і що вони говорять про війну".

Як розповів під час огляду території співробітник оперативного штабу Петро, полонені окупанти заходять сюди через огляд, санчастину, карантинний ізолятор, барбершоп тощо.

Зокрема, барбершопом виявилась невелика кімната з кріслом і дзеркалом у різьбленій дерев'яній рамі.

Що їдять полонені росіяни?

Щодо їдальні, то в ній також розміщені умивальники та висять дзеркала. Однак поки чоловіки миють руки, витирають їх рушниками, жоден не піднімає голову та не дивиться на себе у дзеркало.

На обід військовополоненим дають борщ, кашу з м'ясом, капустяний салат та чверть буханця білого хліба. Після чого ті беруть алюмінієві тарілки на таці, які їм роздають чергові у білих одноразових халатах та шапочках, та сідають за столи. Їдять вони швидко, дивляться в одну точку та не розмовляють один з одним.

Після чого кожна четвірка, що сидить за столом, встає і на три-чотири каже: "Дякуємо за обід". Як зазначив з усмішкою співробітник табору: "Кілька слів українською запам'ятати не важко".

Сама їжа для полонених росіян виглядає ситно. Що дуже контрастує з тим, якими з ворожого полону повертаються українці та з яким виразом обличчя їдять яблука.

В яких живуть умовах?

Кімнати, де утримують полонених росіян, виглядають охайно та із запахом мила. Також на території дзеркала у різьбленій рамі. Та й самі мешканці не виглядають голодними та виснаженими за виключенням колишніх в'язнів.

Де працюють?

Місць роботи для полонених окупантів декілька. Зокрема, мова йде про кілька цехів - в одному з них виготовляють подарункові пакети.

У наступному цеху полонені плетуть крісла та дивани. Ті самі, які потім стоять на літніх терасах у кафе та на чиїхось дачах.

Нагадаємо, за даними Мін'юсту, Україна витрачає близько 10 тисяч гривень на місяць на утримання одного росіянина, котрий потрапив у полон.

Раніше ми писали, скільки росіян звернулися до проекту "Хочу жити", щоб здатися в полон.

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