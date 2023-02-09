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Понад 7600 росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон

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Росія, Четвер 09 лютого 2023 04:16
Понад 7600 росіян звернулись до проєкту "Хочу жити", щоб здатись у полон Фото: 7600 росіян подали заявки на проєкт "Хочу жити" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Більш як 7600 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, на фоні значних втрат в Росії пройшла чергова мобілізаційна кампанія, тож деякі військові РФ та Білорусі стали більш активно цікавитись можливістю здатись в полон. Так, за січень сайт проєкту відвідали 5,6 млн користувачів, з яких 4,7 млн - з Росії. Поки що вони залишили понад 7600 заявок на здачу в полон.

"Поки російська пропаганда не перекрутила факти, хочу запевнити, що утримання військовополонених, які добровільно здалися в рамках проєкту, відбувається відповідно до положень Женевських конвенцій. За власним бажанням вони можуть потім повернутися додому в результаті обміну або попросити притулку", - повідомила Костенко.

Нагадаємо, що Росія, щоб підтримувати дисципліну в армії, почала розстрілювати солдат, які планують здатись в український полон.

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