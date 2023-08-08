Каша с мясом, работа и барбершоп: как живут оккупанты в украинском плену

Лагерь для военнопленных россиян находится на западе Украины. Размером с небольшое село это масштабная бетонная площадка с забором, колючей проволокой и башнями наблюдения по периметру, где есть барбершоп и места для работы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Барбершоп, церковь и магазин. Как Украина содержит пленных россиян и что они говорят о войне".

Как рассказал во время осмотра территории сотрудник оперативного штаба Петр, пленные оккупанты заходят сюда через осмотр, санчасть, карантинный изолятор, барбершоп и так далее.

В частности, барбершопом оказалась небольшая комната с креслом и зеркалом в резной деревянной раме.

Что едят пленные?

Что касается столовой, то в ней также размещены умывальники и висят зеркала. Так, пока мужчины моют руки, вытирают их полотенцами, никто не поднимает голову и не смотрит на себя в зеркало.

На обед военнопленным дают борщ, кашу с мясом, капустный салат и четверть буханки белого хлеба. После чего те берут алюминиевые тарелки на подносе, которые им раздают дежурные в белых одноразовых халатах и шапочках, и садятся за столы. Едят они быстро, смотрят в одну точку и не разговаривают друг с другом.

После чего каждая четверка, сидящая за столом, встает и на три-четыре говорит: "Спасибо за обед". Как отметил с улыбкой сотрудник лагеря: "Несколько слов на украинском запомнить не сложно".

Сама еда для пленных россиян выглядит сытно. Что очень контрастирует с тем, каким из вражеского плена возвращаются украинцы и с каким выражением лица едят яблоки.

В каких условиях живут?

Комнаты, где содержатся пленные россияне, выглядят аккуратно и с запахом мыла. Также на территории зеркала в резной раме. Да и сами жители не выглядят голодными и истощенными, за исключением бывших заключенных.

Где работают?

Мест работы для пленных оккупантов несколько. В частности, речь идет о нескольких цехах - в одном из них изготавливают подарочные пакеты.

В следующем цехе пленные плетут кресла и диваны. Те же, которые потом стоят на летних террасах в кафе и на чьих-то дачах.

Напомним, по данным Минюста, Украина тратит около 10 тысяч гривен в месяц на содержание одного россиянина, попавшего в плен.

Раньше мы писали, сколько россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.