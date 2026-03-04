З картою України: як спрацювала "приватна дипломатія" Мерца у переговорах з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на переговорах з президентом США Дональдом Трампом обрав стратегію "приватної дипломатії". Основною темою розмови стала війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Наголошується, що німецький лідер свідомо уникав суперечок перед камерами, навіть коли президент США критикував інших європейських союзників. Свою мовчанку Мерц пояснив роботою на результат.

"Я робив свою справу за зачиненими дверима, тому що не хотів розігрувати конфлікт на відкритій сцені", - заявив Мерц.

За його словами, головною темою зустрічі стала війна в Україні. Мерц не лише закликав до посилення санкцій проти РФ, а й наочно продемонстрував Трампу карту лінії фронту. За словами канцлера, він хотів донести, що територіальні поступки не вирішать проблему, оскільки Москва просто намагається виграти час.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав посилити тиск на Москву", - додав канцлер Німеччини.

Він також наголосив на важливості європейської участі в будь-яких мирних домовленостях. Він зазначив, що Трамп все ж усвідомлює, що без підтримки Європи стабільність у регіоні неможлива.

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає та легітимізує Європа, може бути тривалим. Він також знає, що внесок Європи у безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним", - сказав Мерц.

Незважаючи на складність діалогу, Мерцу нібито вдалося встановити особистий контакт із президентом США, який назвав канцлера "другом" та позитивно оцінив його роботу.

Така тактика дозволила Мерцу відкрито захищати інтереси союзників, зокрема Британії, уникаючи публічної конфронтації, яка б заблокувала подальші переговори.