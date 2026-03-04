С картой Украины: как сработала "частная дипломатия" Мерца в переговорах с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц на переговорах с президентом США Дональдом Трампом выбрал стратегию "частной дипломатии". Основной темой разговора стала война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что немецкий лидер сознательно избегал споров перед камерами, даже когда президент США критиковал других европейских союзников. Свое молчание Мерц объяснил работой на результат.

"Я делал свое дело за закрытыми дверями, потому что не хотел разыгрывать конфликт на открытой сцене", - заявил Мерц.

По его словам, главной темой встречи стала война в Украине. Мерц не только призвал к усилению санкций против РФ, но и наглядно продемонстрировал Трампу карту линии фронта. По словам канцлера, он хотел донести, что территориальные уступки не решат проблему, поскольку Москва просто пытается выиграть время.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал усилить давление на Москву", - добавил канцлер Германии.

Он также подчеркнул важность европейского участия в любых мирных договоренностях. Он отметил, что Трамп все же осознает, что без поддержки Европы стабильность в регионе невозможна.

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым", - сказал Мерц.

Несмотря на сложность диалога, Мерцу якобы удалось установить личный контакт с президентом США, который назвал канцлера "другом" и положительно оценил его работу.

Такая тактика позволила Мерцу открыто защищать интересы союзников, в частности Британии, избегая публичной конфронтации, которая бы заблокировала дальнейшие переговоры.