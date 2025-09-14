UA

Картопля, цибуля та морква різко подешевшали: коли купувати овочі на зиму

Фото: Ціни на овочі в Україні (freepik.com)
Автор: Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

В Україні ціни на овочі борщового набору у вересні 2025 року знизилися завдяки збору нового врожаю.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.

Що подешевшало

За словами експерта, більшість овочів нині коштують дешевше, ніж торік:

  • картопля - близько 17 гривень/кг (у вересні 2024 року було понад 20 гривень);
  • морква - 8-12 гривень/кг наприкінці серпня проти 10-13 гривень тижнем раніше;
  • цибуля - 8-10 гривень/кг, що на 30-40% дешевше, ніж у серпні;
  • капуста - 6-15 гривень/кг, ціна практично не змінилася відносно минулого року;
  • буряк - у середньому 12,50 гривень/кг, на 13% дешевше, ніж торік.

"Можна сказати, що зараз ми на піку сезону усіх овочів. Активна пропозиція триватиме ще протягом наступного місяця. З першими холодами ціни підуть угору, адже зберігання врожаю потребує додаткових витрат", - пояснив Гопка.

Чи буде подорожчання

За прогнозами експерта, з настанням холодів ґрунтові овочі можуть додати у ціні 5-8%. Попри це, дефіциту на ринку не очікується, адже врожаї картоплі, цибулі та моркви цього року відносно непогані.

"Втім слід враховувати й інші фактори - кліматичні зміни, витрати на робочу силу, логістику та зберігання. Вони теж впливають на формування кінцевої ціни", - зазначив Гопка.

Коли купувати овочі на зиму

За словами експерта, найвигідніше робити запаси у другій половині вересня, коли ринок буде максимально насичений.

"Головне - правильно зберігати овочі. Інакше вийде, що людина скупилася на значну суму, а вже за місяць доведеться знову витрачати гроші", - додав Гопка.

Нагадаємо, у серпні 2025 року продукти в Україні подорожчали майже у всіх категоріях: найбільше - яйця (+77%), яблука (+148%) та м’ясо (до +37%). Водночас капуста і буряк подешевшали, а цукор втратив у ціні 9%. Загалом основні продукти подорожчали приблизно на третину.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2025 року світові ціни на м’ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів, тоді як зернові та молочна продукція подешевшали. Індекс ФАО залишився на рівні 130 пунктів, що на 6,9% вище за серпень 2024 року. Подорожчання забезпечили яловичина, баранина та олії, а молочні продукти, рис і пшениця здешевшали через високі врожаї та збільшену пропозицію.

