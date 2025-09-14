Картопля, цибуля та морква різко подешевшали: коли купувати овочі на зиму

Що подешевшало

За словами експерта, більшість овочів нині коштують дешевше, ніж торік:

картопля - близько 17 гривень/кг (у вересні 2024 року було понад 20 гривень);

морква - 8-12 гривень/кг наприкінці серпня проти 10-13 гривень тижнем раніше;

цибуля - 8-10 гривень/кг, що на 30-40% дешевше, ніж у серпні;

капуста - 6-15 гривень/кг, ціна практично не змінилася відносно минулого року;

буряк - у середньому 12,50 гривень/кг, на 13% дешевше, ніж торік.

"Можна сказати, що зараз ми на піку сезону усіх овочів. Активна пропозиція триватиме ще протягом наступного місяця. З першими холодами ціни підуть угору, адже зберігання врожаю потребує додаткових витрат", - пояснив Гопка.

Чи буде подорожчання

За прогнозами експерта, з настанням холодів ґрунтові овочі можуть додати у ціні 5-8%. Попри це, дефіциту на ринку не очікується, адже врожаї картоплі, цибулі та моркви цього року відносно непогані.

"Втім слід враховувати й інші фактори - кліматичні зміни, витрати на робочу силу, логістику та зберігання. Вони теж впливають на формування кінцевої ціни", - зазначив Гопка.

Коли купувати овочі на зиму

За словами експерта, найвигідніше робити запаси у другій половині вересня, коли ринок буде максимально насичений.

"Головне - правильно зберігати овочі. Інакше вийде, що людина скупилася на значну суму, а вже за місяць доведеться знову витрачати гроші", - додав Гопка.