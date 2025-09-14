Картопля, цибуля та морква різко подешевшали: коли купувати овочі на зиму

В Україні ціни на овочі борщового набору у вересні 2025 року знизилися завдяки збору нового врожаю.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка.
За словами експерта, більшість овочів нині коштують дешевше, ніж торік:
"Можна сказати, що зараз ми на піку сезону усіх овочів. Активна пропозиція триватиме ще протягом наступного місяця. З першими холодами ціни підуть угору, адже зберігання врожаю потребує додаткових витрат", - пояснив Гопка.
За прогнозами експерта, з настанням холодів ґрунтові овочі можуть додати у ціні 5-8%. Попри це, дефіциту на ринку не очікується, адже врожаї картоплі, цибулі та моркви цього року відносно непогані.
"Втім слід враховувати й інші фактори - кліматичні зміни, витрати на робочу силу, логістику та зберігання. Вони теж впливають на формування кінцевої ціни", - зазначив Гопка.
За словами експерта, найвигідніше робити запаси у другій половині вересня, коли ринок буде максимально насичений.
"Головне - правильно зберігати овочі. Інакше вийде, що людина скупилася на значну суму, а вже за місяць доведеться знову витрачати гроші", - додав Гопка.
Нагадаємо, у серпні 2025 року продукти в Україні подорожчали майже у всіх категоріях: найбільше - яйця (+77%), яблука (+148%) та м’ясо (до +37%). Водночас капуста і буряк подешевшали, а цукор втратив у ціні 9%. Загалом основні продукти подорожчали приблизно на третину.
Також РБК-Україна писало, що у серпні 2025 року світові ціни на м’ясо та рослинні олії досягли багаторічних максимумів, тоді як зернові та молочна продукція подешевшали. Індекс ФАО залишився на рівні 130 пунктів, що на 6,9% вище за серпень 2024 року. Подорожчання забезпечили яловичина, баранина та олії, а молочні продукти, рис і пшениця здешевшали через високі врожаї та збільшену пропозицію.