Картофель, лук и морковь резко подешевели: когда покупать овощи на зиму

В Украине цены на овощи борщевого набора в сентябре 2025 года снизились благодаря сбору нового урожая.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.
По словам эксперта, большинство овощей сейчас стоят дешевле, чем в прошлом году:
"Можно сказать, что сейчас мы на пике сезона всех овощей. Активное предложение будет продолжаться еще в течение следующего месяца. С первыми холодами цены пойдут вверх, ведь хранение урожая требует дополнительных затрат", - пояснил Гопка.
По прогнозам эксперта, с наступлением холодов грунтовые овощи могут прибавить в цене 5-8%. Несмотря на это, дефицита на рынке не ожидается, ведь урожаи картофеля, лука и моркови в этом году относительно неплохие.
"Впрочем следует учитывать и другие факторы - климатические изменения, затраты на рабочую силу, логистику и хранение. Они тоже влияют на формирование конечной цены", - отметил Гопка.
По словам эксперта, выгоднее всего делать запасы во второй половине сентября, когда рынок будет максимально насыщен.
"Главное - правильно хранить овощи. Иначе получится, что человек скупился на значительную сумму, а уже через месяц придется снова тратить деньги", - добавил Гопка.
Напомним, в августе 2025 года продукты в Украине подорожали почти во всех категориях: больше всего - яйца (+77%), яблоки (+148%) и мясо (до +37%). В то же время капуста и свекла подешевели, а сахар потерял в цене 9%. В целом основные продукты подорожали примерно на треть.
Также РБК-Украина писало, что в августе 2025 года мировые цены на мясо и растительные масла достигли многолетних максимумов, тогда как зерновые и молочная продукция подешевели. Индекс ФАО остался на уровне 130 пунктов, что на 6,9% выше августа 2024 года. Подорожание обеспечили говядина, баранина и масла, а молочные продукты, рис и пшеница подешевели из-за высоких урожаев и увеличенного предложения.