Ціна за місяць впала на 25%. По скільки зараз продають молоду картоплю в Україні
Ціни на молоду картоплю в Україні знизились, зараз вона в середньому коштує 48,67 грн/кг, за даними Мінфіну. Однак вартість продукту в магазинах та на ринках суттєво відрізняється.
РБК-Україна розповідає, скільки зараз коштує молода картопля.
Скільки коштує молода карптоля
За даними Мінфіну, середня ціна на молоду картоплю зараз становить 48, 67 гривень за кілограм. Це майже на 25% дешевше, ніж місяць тому, коли її в середньому продавали за 64,94 гривні.
Ціни у великих торгових мережах:
- Metro - 41,64 грн
- Novus - 39,08 грн
- Auchan - 25,40 грн
- Megamarket - 99,14 грн
- Varus - 43,90 грн
- АТБ - 43,89 грн
Вартість картоплі у дрібних магазинах та на ринку коливається від 68 до 100 гривень за кілограм.
Ціна за 1 кг картоплі у мережі Varus (скриншот)
Звідки везуть картоплю в Україну
Зараз основними постачальниками ранньої картоплі в Україну залишаються Азербайджан, Узбекистан та інші країни Центральної Азії. Також присутні пропозиції з Ізраїлю та Європи.
"В оптовому та роздрібному сегментах структура ринку подібна: дешевший масовий сегмент формує імпортна продукція, а дорожчий сегмент представлений ранньою українською картоплею та окремими преміальними імпортними позиціями", - раніше розповів у коментарі РБК-Україна аналітик УКАБ Максим Гопка.
Вже з червня ситуація на ринку має змінитися, бо почне більше надходити вітчизняної продукції уже з відкритого ґрунту.
