Ціна за місяць впала на 25%. По скільки зараз продають молоду картоплю в Україні

15:46 01.06.2026 Пн
Звідки картопля на українському ринку?
aimg Василина Копитко
Вартість картоплі знижуватиметься по мірі надходження вітчизняного врожаю (фото: Freepik)
Ціни на молоду картоплю в Україні знизились, зараз вона в середньому коштує 48,67 грн/кг, за даними Мінфіну. Однак вартість продукту в магазинах та на ринках суттєво відрізняється.

РБК-Україна розповідає, скільки зараз коштує молода картопля.

Головне:

  • Середня вартість молодої картоплі по країні зафіксована на рівні 48,67 грн/кг.
  • Цінова політика мереж демонструє значний розкид: від найдоступніших 25,40 грн/кг в Auchan до майже 100 грн/кг у Megamarket.
  • Ціни на стихійних ринках та в дрібних магазинах тримаються на високому рівні - від 68 до 100 гривень за кілограм.

Скільки коштує молода карптоля

За даними Мінфіну, середня ціна на молоду картоплю зараз становить 48, 67 гривень за кілограм. Це майже на 25% дешевше, ніж місяць тому, коли її в середньому продавали за 64,94 гривні.

Ціни у великих торгових мережах:

  • Metro - 41,64 грн
  • Novus - 39,08 грн
  • Auchan - 25,40 грн
  • Megamarket - 99,14 грн
  • Varus - 43,90 грн
  • АТБ - 43,89 грн

Вартість картоплі у дрібних магазинах та на ринку коливається від 68 до 100 гривень за кілограм.

Ціна за 1 кг картоплі у мережі Varus (скриншот)

Звідки везуть картоплю в Україну

Зараз основними постачальниками ранньої картоплі в Україну залишаються Азербайджан, Узбекистан та інші країни Центральної Азії. Також присутні пропозиції з Ізраїлю та Європи.

"В оптовому та роздрібному сегментах структура ринку подібна: дешевший масовий сегмент формує імпортна продукція, а дорожчий сегмент представлений ранньою українською картоплею та окремими преміальними імпортними позиціями", - раніше розповів у коментарі РБК-Україна аналітик УКАБ Максим Гопка.

Вже з червня ситуація на ринку має змінитися, бо почне більше надходити вітчизняної продукції уже з відкритого ґрунту.

Раніше ми писали про те, що нещодавно подешевшала молода капуста. Зараз її продають за 34-40 гривень за кілограм.

Читайте також про те, що в Україні почали знижуватися ціни на місцеву полуницю. Оптова вартість ягоди відчутно впала до 170-230 гривень за кілограм, у роздріб її поодають за 234-280 гривень.

