Картину Пікассо знайшли в Іспанії через тижні після того, як вона таємниче щезла

Мова йде про невелику картину Пікассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт із гітарою - ред.), яка належала приватному колекціонеру. Вона зникла під час перевезення великої партії картин на виставку в Гранаді.

Вважається, що її упакували разом із 57 іншими творами та повезли вантажівкою до Гранади. Зупинок у дорозі майже не було, а вантаж попередньо ніхто не чіпав аж до моменту розпакування, коли було виявлено, що одного твору не вистачає. Іспанський фонд, який влаштовував виставку, передав правоохоронцям відео, на якому видно, що замість 58 картин з ящиків дістали тільки 57 одиниць.

Пограбування Лувру

Зазначимо, що у Франції нещодавно сталося буквально пограбування року. Відомий музей Лувр у Парижі довелося екстрено закрити після викрадення восьми коштовностей із Галереї Аполлона.

Загальна вартість викраденого оцінюється в 88 мільйонів євро. РБК-Україна детально розписувало, які коштовності викрали злочинці зі знаменитого музею в Парижі.