Картину Пикассо нашли в Испании спустя недели после того, как она таинственно исчезла

Речь идет о небольшой картине Пикассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт с гитарой - ред.), которая принадлежала частному коллекционеру. Она исчезла во время перевозки большой партии картин на выставку в Гранаде.

Считается, что ее упаковали вместе с 57 другими произведениями и повезли грузовиком в Гранаду. Остановок в пути почти не было, а груз предварительно никто не трогал вплоть до момента распаковки, когда было обнаружено, что одного произведения не хватает. Испанский фонд, который устраивал выставку, передал правоохранителям видео, на котором видно, что вместо 58 картин из ящиков достали только 57 единиц.

Ограбление Лувра

Отметим, что во Франции недавно произошло буквально ограбление года. Известный музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей из Галереи Аполлона.

Общая стоимость похищенного оценивается в 88 миллионов евро. РБК-Украина подробно расписывало, какие драгоценности похитили преступники из знаменитого музея в Париже.