ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Іспанії картина Пабло Пікассо зникла дорогою на виставку

Іспанія, Понеділок 20 жовтня 2025 14:45
UA EN RU
В Іспанії картина Пабло Пікассо зникла дорогою на виставку Фото: Пабло Пікассо (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Картина Пабло Пікассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт із гітарою - ред.) зникла під час перевезення з Мадрида до Гранади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Твір мистецтва вартістю близько 600 тисяч євро перевозили фургоном із Мадрида 3 жовтня.
В Іспанії картина Пабло Пікассо зникла дорогою на виставку

За даними фонду, вантаж прибув до місця призначення близько 10:00 ранку за місцевим часом. Під час розвантаження помітили, що деякі експонати були неправильно пронумеровані, через що не вдалося одразу провести детальну перевірку. Попри це, доставку прийняли, а фургон продовжив рух.

Протягом кількох днів запаковані твори мистецтва зберігалися під відеоспостереженням і не розкривалися. Коли ж організатори почали розпаковувати експонати, куратор виставки та керівник виставкового відділу виявили зникнення невеликої роботи Пікассо й одразу повідомили поліцію.

Іспанські ЗМІ припускають, що фургон міг зупинятися на ніч поблизу Гранади, і водії чергували, охороняючи вантаж.

Картина "Натюрморт із гітарою" - невелика робота розміром 12,7 на 9,8 сантиметра, що належала приватному колекціонеру з Мадрида. Нині правоохоронці з’ясовують, де могла зникнути картина та чи сталося це під час транспортування або вже після прибуття вантажу.

Пограбування в Луврі

Нагадаємо, у Франції вранці неділі, 19 жовтня, невідомі зловмисники обікрали всесвітньо відомий музей Лувр. З галереї Аполлона прямо на очах у відвідувачів було викрадено низку дорогоцінностей, що належали сім'ї Наполеона Бонапарта.

Наразі відомо, що правоохоронці вже знайшли кілька викрадених речей, в тому числі пошкоджену крадіями корону імператриці Євгенії. Детальніше про пограбування та реакцію на нього - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів