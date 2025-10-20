В Іспанії картина Пабло Пікассо зникла дорогою на виставку
Картина Пабло Пікассо Naturaleza muerta con guitarra (Натюрморт із гітарою - ред.) зникла під час перевезення з Мадрида до Гранади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Роботу, написану у 1919 році, мали представити на виставці фонду CajaGranada як частину партії позичених експонатів. Твір мистецтва вартістю близько 600 тисяч євро перевозили фургоном із Мадрида 3 жовтня.
За даними фонду, вантаж прибув до місця призначення близько 10:00 ранку за місцевим часом. Під час розвантаження помітили, що деякі експонати були неправильно пронумеровані, через що не вдалося одразу провести детальну перевірку. Попри це, доставку прийняли, а фургон продовжив рух.
Протягом кількох днів запаковані твори мистецтва зберігалися під відеоспостереженням і не розкривалися. Коли ж організатори почали розпаковувати експонати, куратор виставки та керівник виставкового відділу виявили зникнення невеликої роботи Пікассо й одразу повідомили поліцію.
Іспанські ЗМІ припускають, що фургон міг зупинятися на ніч поблизу Гранади, і водії чергували, охороняючи вантаж.
Картина "Натюрморт із гітарою" - невелика робота розміром 12,7 на 9,8 сантиметра, що належала приватному колекціонеру з Мадрида. Нині правоохоронці з’ясовують, де могла зникнути картина та чи сталося це під час транспортування або вже після прибуття вантажу.
Пограбування в Луврі
Нагадаємо, у Франції вранці неділі, 19 жовтня, невідомі зловмисники обікрали всесвітньо відомий музей Лувр. З галереї Аполлона прямо на очах у відвідувачів було викрадено низку дорогоцінностей, що належали сім'ї Наполеона Бонапарта.
Наразі відомо, що правоохоронці вже знайшли кілька викрадених речей, в тому числі пошкоджену крадіями корону імператриці Євгенії. Детальніше про пограбування та реакцію на нього - у матеріалі РБК-Україна.