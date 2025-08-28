ua en ru
Карти Таро пророкують чудові новини цим знакам Зодіаку: кому посміхнеться удача

Четвер 28 серпня 2025 06:06
Карти Таро пророкують чудові новини цим знакам Зодіаку: кому посміхнеться удача Гороскоп на четвер (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже 28 серпня карти Таро пророкують позитивні зміни для кількох знаків Зодіаку. Удача, нові можливості та приємні сюрпризи - це стане реальністю для тих, хто готовий прийняти подарунки долі.

Хто саме опинився в цьому списку, розповідає РБК-Україна.

Близнюки

28 серпня карти Таро пророкують Близнюкам приємні новини, пов'язані з роботою або фінансами. Можлива несподівана пропозиція, яка відкриє нові горизонти.

Ваші ідеї знайдуть підтримку, а зусилля - результат. Варто прислухатися до інтуїції - вона допоможе ухвалити правильне рішення.

Рак

Ракам Таро обіцяють емоційне полегшення і гармонію в особистому житті. Можливе відновлення стосунків або важлива розмова, яка поставить усе на свої місця.

Ви відчуєте, що вас розуміють і підтримують. Це хороший день для внутрішнього зцілення і відкриття серця.

Діва

Дівам карти віщують день успіху і впевненості у своїх силах. Те, що довго не виходило, нарешті зрушиться з місця.

Ви отримаєте знак, щоб рухатися у правильному напрямку. Не бійтеся проявляти ініціативу - зараз ваша енергія особливо сильна.

Стрілець

Стрільцям Таро прогнозують приємну несподіванку або удачу в дорозі. День сприятливий для нових знайомств, подорожей або творчих проєктів.

Вас може надихнути нова ідея, яка змінить плани на краще. Відкритість і позитив допоможуть вам опинитися в потрібному місці в потрібний час.

При створенні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Tarot.

Астрологія Гороскоп Знаки Зодіаку
