Карты Таро пророчат отличные новости этим знакам Зодиака: кому улыбнется удача

Четверг 28 августа 2025 06:06
Карты Таро пророчат отличные новости этим знакам Зодиака: кому улыбнется удача Гороскоп на четверг (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже 28 августа карты Таро прочат положительные изменения для нескольких знаков Зодиака. Удача, новые возможности и приятные сюрпризы - это станет реальностью для тех, кто готов принять подарки судьбы.

Кто именно оказался в этом списке, рассказывает РБК-Украина.

Близнецы

28 августа карты Таро пророчат Близнецам приятные новости, связанные с работой или финансами. Возможно неожиданное предложение, которое откроет новые горизонты.

Ваши идеи найдут поддержку, а усилия - результат. Следует прислушиваться к интуиции - она поможет принять правильное решение.

Рак

Ракам Таро обещают эмоциональное облегчение и гармонию в личной жизни. Возможно возобновление отношений или важный разговор, который поставит все на свои места.

Вы почувствуете, что вас понимают и поддерживают. Это хороший день для внутреннего исцеления и открытия сердца.

Дева

Девам карты предвещают день успеха и уверенности в своих силах. То, что долго не получалось, наконец сдвинется с места.

Вы получите знак, чтобы двигаться в правильном направлении. Не бойтесь проявлять инициативу - сейчас ваша энергия особенно сильна.

Стрелец

Стрельцам Таро прогнозируют приятную неожиданность или удачу в пути. День благоприятен для новых знакомств, путешествий или творческих проектов.

Вас может вдохновить новая идея, которая изменит планы к лучшему. Открытость и позитив помогут вам оказаться в нужном месте в нужное время.

При создании материала были использованы такие источники: Your Tango, Tarot.

