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Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Новина українською →
Украина, Вторник 09 августа 2022 12:58
Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 9 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована актуальная карта войны в Украине на сегодня, 9 августа. Российские оккупанты пытаются наступать Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также обстрелами хотят вытеснить ВСУ с занятых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Liveuamap.

Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Согласно данным карты, украинские бойцы на Донбассе отбили вражеские атаки рядом с Красногоровкой и Авдеевкой.

Кроме того, ВСУ не дали россиянам провести разведку боем в районе Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Бахмута, враг бежал, потерпев неудачу.

Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Также украинские защитники смогли отразить попытку наступления оккупантов возле Зайцево.

При этом на Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию и активно применяет свою авиацию.

Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Тем временем российские оккупанты понесли огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии, которое вели на Харьковском направлении.

Карта войны в Украине на 9 августа: что происходит на фронтах

Напомним, по свежим данным разведки Великобритании, на выходных РФ продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины, при этом указывается, несмотря на изменение направления усилий, россияне продолжают атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Добавим, ранее сообщалось, что война России против Украины вступает в новую фазу.

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