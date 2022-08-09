ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах

Новость на русском →
Україна, Вівторок 09 серпня 2022 12:58
Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 9 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована актуальна карта війни в Україні на сьогодні, 9 серпня. Російські окупанти намагаються наступати Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також обстрілами хочуть витіснити ЗСУ із зайнятих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах

Згідно з даними карти, українські бійці на Донбасі відбили ворожі атаки поруч з Красногорівкою та Авдіївкою.

Крім того, ЗСУ не дали росіянам провести розвідку боєм в районі Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки та Бахмута, ворог втік, зазнавши невдачі.

Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах

Також українські захисники змогли відбити спробу наступу окупантів біля Зайцевого.

При цьому на Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію й активно застосовує свою авіацію.

Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах

Тим часом російські окупанти зазнали вогняної поразки з танків, ствольної та реактивної артилерії, яку вели на Харківському напрямку.

Карта війни в Україні на 9 серпня: що відбувається на фронтах

Нагадаємо, за свіжими даними розвідки Великобританії, на вихідних РФ продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України, при цьому вказується, попри зміну напрямку зусиль, росіяни продовжують атаки на українські позиції в Донецькій області.

Додамо, раніше повідомлялося, що війна Росії проти України вступає в нову фазу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України