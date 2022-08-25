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Карта войны в Украине на 25 августа от Британии: какова ситуация на фронтах

Новина українською →
Украина, Четверг 25 августа 2022 13:30
Карта войны в Украине на 25 августа от Британии: какова ситуация на фронтах Фото: опубликована карта войны от разведки Великобритании на 25 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Британская разведка опубликовала карту боевых действий в Украине на сегодня, 25 августа. Российские оккупанты продолжают наступать на ряде направлений, в частности, на Донбассе, а ВСУ отбивают вражеские штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным карты, украинские бойцы остановили вражеское наступление на Авдеевском направлении.

Тем временем Бахмутском направлении враг из авиации бил вблизи Соледара и Зайцевого и провалил наступление по направлению к Майское - Кодема.

Также на Славянском направлении российские оккупанты вели штурм в направлении Пасека - Долина, но безрезультатно - враг отошел.

Кроме того, на Южнобугском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого соприкосновения.

Такие же вражеские атаки велись врагом и на Харьковском направлении. В частности, войска РФ пытались наступать в районе населенных пунктов Пасека и Долина, но потерпели неудачу.

Напомним, по данным Луганской ОВА, российские оккупанты за минувшие сутки вели атаки в области на четырех направлениях. Впрочем, с потерями враг отступил.

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