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Россияне атаковали Луганскую область на 4 направлениях, но с потерями "откатились", - ОВА

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Луганская область, Четверг 25 августа 2022 09:40
Россияне атаковали Луганскую область на 4 направлениях, но с потерями "откатились", - ОВА Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты за минувшие сутки, 24 августа атаковали в Луганской области на четырех направлениях. Впрочем, с потерями враг отступил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Он отметил, что российская армия за сутки не улучшила своего тактического положения.

"В течение 24 августа россияне усилили ракетный террор городов и сел страны, поэтому наступления не были массированными как обычно. Впрочем, они все же атаковали по четырем направлениям, пытаясь улучшить тактическое положение, но в очередной раз безуспешно - понесли потери, откатились назад, ожидают новых приказов и повышения мотивации в конце месяца", - рассказал Гайдай.

Глава области отметил, что противник не прекратил обстрелы населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии.

"За минувшую ночь зафиксировано восемь артиллерийских атак, а также девять - минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. Вблизи трех населенных пунктов россиянами нанесены авиаудары", - сообщил он.

Напомним, по данным утреннего Генштаба, ВСУ остановили наступление российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях. Враг потерял личный состав и отошел.

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