ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Карта війни в Україні на 25 серпня від Британії: яка ситуація на фронтах

Новость на русском →
Україна, Четвер 25 серпня 2022 13:30
Карта війни в Україні на 25 серпня від Британії: яка ситуація на фронтах Фото: опублікована карта війни від розвідки Великобританії на 25 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні на сьогодні, 25 серпня. Російські окупанти продовжують наступати на низці напрямків, зокрема, на Донбасі, а ЗСУ відбивають ворожі штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Карта війни в Україні на 25 серпня від Британії: яка ситуація на фронтах

За даними карти, українські бійці зупинили ворожий наступ на Авдіївському напрямку.

Тим часом Бахмутському напрямку ворог з авіації бив поблизу Соледара та Зайцевого та провалив наступ у напрямку до Майського - Кодема.

Також на Слов’янському напрямку російські окупанти вели штурм у напрямку Пасіка - Долина, але безрезультатно - ворог відійшов.

Крім того, на Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.

Такі ж ворожі атаки велися ворогом і на Харківському напрямку. Зокрема, війська РФ намагалися наступати в районі населених пунктів Пасіка та Долина, але зазнали невдачі.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, російські окупанти за минулу добу вели атаки в області на чотирьох напрямках. Втім, з втратами ворог відступив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донбас Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження