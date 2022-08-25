Карта війни в Україні на 25 серпня від Британії: яка ситуація на фронтах

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні на сьогодні, 25 серпня. Російські окупанти продовжують наступати на низці напрямків, зокрема, на Донбасі, а ЗСУ відбивають ворожі штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

За даними карти, українські бійці зупинили ворожий наступ на Авдіївському напрямку.

Тим часом Бахмутському напрямку ворог з авіації бив поблизу Соледара та Зайцевого та провалив наступ у напрямку до Майського - Кодема.

Також на Слов’янському напрямку російські окупанти вели штурм у напрямку Пасіка - Долина, але безрезультатно - ворог відійшов.

Крім того, на Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.

Такі ж ворожі атаки велися ворогом і на Харківському напрямку. Зокрема, війська РФ намагалися наступати в районі населених пунктів Пасіка та Долина, але зазнали невдачі.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, російські окупанти за минулу добу вели атаки в області на чотирьох напрямках. Втім, з втратами ворог відступив.

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