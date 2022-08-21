UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

Фото: опубликована карта войны в Украине на 21 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликована свежая карта боевых действий в Украине на 21 августа. ВСУ отражают массовые штурмы российских оккупантов, впрочем враг имеет частичный успех на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Deepstatemap.

По данным карты, на Донецком направлении оккупанты пытаются продолжить наступательные действия.

Враг вел наступление в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка, но безуспешно.

Кроме того, противник также вел наступательные бои в направлениях Покровское - Бахмутское и Семигорье - Зайцево. Успеха не имел, отошел.

Продолжаются бои, в частности, в направлениях Железная Балка - Нью-Йорк и Новоселовка - Нью-Йорк.

Вместе с тем российские войска штурмуют в направлениях Пески - Невельское, Лозовое - Невельское и Старомихайловка - Марьинка. Бои продолжаются.

Также известно, что на Николаевском направлении оккупанты ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное. Противник имел частичный успех, заняв южную окраину Благодатного. Бои продолжаются.

На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников из танков и артиллерии, использует авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека - Богородичное, но потерпел неудачу.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и многие оккупанты.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 45 200 военных убитыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойска РФВойна России против Украины