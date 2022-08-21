Карта войны в Украине на 21 августа: какова ситуация на фронтах

По данным карты, на Донецком направлении оккупанты пытаются продолжить наступательные действия.

Враг вел наступление в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка, но безуспешно.

Кроме того, противник также вел наступательные бои в направлениях Покровское - Бахмутское и Семигорье - Зайцево. Успеха не имел, отошел.

Продолжаются бои, в частности, в направлениях Железная Балка - Нью-Йорк и Новоселовка - Нью-Йорк.

Вместе с тем российские войска штурмуют в направлениях Пески - Невельское, Лозовое - Невельское и Старомихайловка - Марьинка. Бои продолжаются.

Также известно, что на Николаевском направлении оккупанты ведут наступательный бой в направлении Васильки - Благодатное. Противник имел частичный успех, заняв южную окраину Благодатного. Бои продолжаются.

На Харьковском направлении враг постоянно обстреливает позиции украинских защитников из танков и артиллерии, использует авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека - Богородичное, но потерпел неудачу.