ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и много оккупантов

На Донбассе морские пехотинцы и артиллеристы хорошо бьют оккупантов, уничтожая живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ .

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага", - говорится в сообщении.

Кроме этого, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Благодаря этому удалось убить 12 захватчиков и уничтожить самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

"Окончательные потери врага уточняются", - добавили военные.

Добавим, 152-мм САУ 2С5 "Гиацинт-С" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения огневых точек и полевых сооружений, борьбы с тяжелыми САУ и танками противника. Прицел обеспечивает ведение огня с закрытых позиций и прямой наводкой.