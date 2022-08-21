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ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и много оккупантов

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Донбасс, Воскресенье 21 августа 2022 11:50
ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе: уничтожены "Гиацинт-С" и много оккупантов Фото: ВСУ ударили по позиции россиян на Донбассе (t.me/ukrainian_navy)
Автор: Наталия Гурковская

На Донбассе морские пехотинцы и артиллеристы хорошо бьют оккупантов, уничтожая живую силу и технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 2 танка, БМП и автомобиль с боекомплектом врага", - говорится в сообщении.

Кроме этого, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Благодаря этому удалось убить 12 захватчиков и уничтожить самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

"Окончательные потери врага уточняются", - добавили военные.

Добавим, 152-мм САУ 2С5 "Гиацинт-С" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения огневых точек и полевых сооружений, борьбы с тяжелыми САУ и танками противника. Прицел обеспечивает ведение огня с закрытых позиций и прямой наводкой.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 200 военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 300 военнослужащих страны-агрессора.

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