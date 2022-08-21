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Карта війни в Україні на 21 серпня: яка ситуація на фронтах

Фото: опублікована карта війни в Україні на 21 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована свіжа карта бойових дій в Україні на 21 серпня. ЗСУ відбивають масові штурми російських окупантів, втім ворог має частковий успіх на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Deepstatemap.

За даними карти, на Донецькому напрямку окупанти намагаються продовжити наступальні дії.

Ворог вів наступ у напрямку Берестове - Івано-Дар’ївка, але безуспішно.

Крім того, противник також вів наступальні бої у напрямках Покровське - Бахмутське та Семигір’я - Зайцеве. Успіху не мав, відійшов.

Тривають бої, зокрема, у напрямках Залізна Балка - Нью-Йорк та Новоселівка - Нью-Йорк.

Разом з тим російські війська штурмують у напрямках Піски - Невельське, Лозове - Невельське та Старомихайлівка - Мар’їнка. Бої продовжуються.

Також відомо, що на Миколаївському напрямку окупанти ведуть наступальний бій у напрямку Васильки - Благодатне. Противник мав частковий успіх, зайнявши південну околицю Благодатного. Бої тривають.

На Харківському напрямку ворог постійно обстрілює позиції українських захисників з танків та артилерії, використовує авіацію. В районі Ізюма ворог намагався вести розвідку боєм у напрямку Пасіка - Богородичне, але зазнав невдачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по позиції росіян на Донбасі: знищені "Гіацинт-С" та багато окупантів.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 45 200 військових вбитими.

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