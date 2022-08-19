Карта войны в Украине на 19 августа: где ведутся боевые действия

По данным карты, россияне пытались вести штурмовые действия на Славянском направлении, а именно на таких как: Барабашовка - Карнауховка, Сулиговка - Дубравное, Сулиговка - Новая Дмитровка.

Тем временем на Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка - Соледар, Владимировка - Соледар, Клиновое - Бахмут, Вершина - Кодема. Но без успеха враг отступил.

Кроме того, вражеские войска ведут штурмовые действия в направлении Лозовое - Первомайское, продолжаются бои.

Также на Донбассе продолжаются боевые действия направления Покровское - Бахмутское.

Тем временем на Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы украинских позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого соприкосновения.

Напомним, что украинские бойцы уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" два российских танка с экипажем.

Добавим, также стало известно, что в Донецкой области украинские пограничники уничтожили группу диверсантов.

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