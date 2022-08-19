Украинские военные из "Стугны" уничтожили два вражеских танка (видео)

Фото: украинские военные из "Стугны" уничтожили два вражеских танка (facebook.com/kbluchua)

Вооруженные силы Украины уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" два российских танка с экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.