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Карта війни в Україні на 19 серпня: де ведуться бойові дії

Фото: оприлюднена карта війни в Україні на 19 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікована свіжа карта війни в Україні на сьогодні, 19 серпня. Російські окупанти ведуть низку штурмів на Донбасі, втім ЗСУ відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

За даними карти, росіяни намагалися вести штурмові дії на Слов'янському напрямку, а саме на таких як: Барабашівка - Карнаухівка, Сулигівка - Дібрівне, Сулигівка - Нова Дмитрівка.

Тим часом на Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямках Спірне - Виїмка, Стряпівка - Соледар, Володимирівка - Соледар, Клинове - Бахмут, Вершина - Кодема. Але без успіху ворог відступив.

Крім того, ворожі війська ведуть штурмові дії в напрямку Лозове - Первомайське, тривають бої.

Також на Донбасі тривають бойові дії напрямку Покровське - Бахмутське.

Тим часом на Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли українських позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що українські бійці знищили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" два російські танки з екіпажем.

Додамо, також стало відомо, що в Донецькій області українські прикордонники знищили групу диверсантів.

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