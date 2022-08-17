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Карта войны в Украине на 17 августа: где ведутся бои

Фото: опубликована карта войны в Украине на 17 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают вести наступления по нескольким направлениям. При этом наши защитники удерживают оборону и отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Liveuamap.

Так, на Славянском враг провел дистанционное минирование местности возле Долгенького, а в районе Богородичного оккупанты пытались вести наступательный бой, однако безуспешно. Бои идут недалеко от Мазановки и Новодмитровки.

Тем временем на Краматорском направлении вблизи Спорного россияне попытались пойти в наступление, но понесли потери и отступили.

Кроме того, на Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Зализного, Шумов и Зайцевого, но безрезультатно, а в районе Соледара и неподалеку Бахмута бои продолжаются.

Вместе с тем на Донбассе российские войска пытаются штурмовать в районе Опытного, бои продолжаются, а также противник хотел вести наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, где его отвергли. Идут бои у Новомихайловки.

Что касается Харьковского направления, то там российские оккупанты ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки.

При этом на Запорожском направлении ситуация за последнее время не претерпела существенных изменений. Враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

Напомним, сегодня сообщалось, что украинские бойцы ударили с HIMARS по позиции россиян в Новой Каховке.

Тем временем стало известно, что ВСУ строят на севере страны непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые находятся ближе к границе.

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