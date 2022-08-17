Карта війни в Україні на 17 серпня: де ведуться бої

Так, на Слов’янському ворог провів дистанційне мінування місцевості біля Довгенького, а в районі Богородичного окупанти намагалися вести наступальний бій, проте безуспішно. Бої йдуть неподалік Мазанівки та Новодмитрівки.

Тим часом на Краматорському напрямку поблизу Спірного росіяни спробували піти в наступ, але зазнали втрат та відступили.

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, але безрезультатно, а в районі Соледара та неподалік Бахмуту бої продовжуються.

Разом з тим на Донбасі російські війська намагаються штурмувати у районі Опитного, бої тривають, а також противник хотів вести наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, де його відкинули. Йдуть бої біля Новомихайлівки.

Щодо Харківського напрямку, то там російські окупанти ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки.

При цьому на Запорізькому напрямку ситуація за останній час не зазнала суттєвих змін. Ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.