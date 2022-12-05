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Карта війни в Україні на 5 грудня: дані британської розвідки

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Понеділок 05 грудня 2022 13:00
Карта війни в Україні на 5 грудня: дані британської розвідки Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не залишають спроб прориву позицій українських військ на сході країни. Важка ситуація спостерігається на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, основна активність російських окупантів зосереджена на сході України. Ворог продовжує атаки на Донецькому та Луганському напрямках. Запеклі бої тривають у районі Бахмута, Кремінної та Сватового.

Карта війни в Україні на 5 грудня: дані британської розвідки

На інших ділянках фронту активних бойових дій не спостерігається. Українські військові продовжують завдавати ударів по тилових позиціях росіян.

Нагадаємо, українські військові відбили 13 атак росіян на Донбасі.

Окрім того, у Сухопутних військах пояснювали, чому окупанти так прагнуть захопити Бахмут.

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