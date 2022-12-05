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Карта войны в Украине на 5 декабря: данные британской разведки

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Понедельник 05 декабря 2022 13:00
Карта войны в Украине на 5 декабря: данные британской разведки Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не оставляют попыток прорыва позиций украинских войск на востоке страны. Сложная ситуация наблюдается на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, основная активность российских оккупантов сосредоточена на востоке Украины. Враг продолжает атаки в Донецком и Луганском направлениях. Ужесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Кременной и Сватового.

Карта войны в Украине на 5 декабря: данные британской разведки

На других участках фронта активных боевых действий не наблюдается. Украинские военные продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян.

Напомним, украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе.

Кроме того, в Сухопутных войсках объясняли, почему оккупанты так стремятся захватить Бахмут.

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