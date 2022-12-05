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Чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут: відповідь Сухопутних військ

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Понеділок 05 грудня 2022 12:23
Чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут: відповідь Сухопутних військ Фото: Сирський пояснив, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Захоплення Бахмута Донецької області перш за все має для російських окупантів символічне значення, адже вони стикнулися з численними військовими поразками та падінням морального духу серед солдатів останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

"У військовому плані він (Бахмут - ред.) не має стратегічного значення, поряд з цим, він має значення психологічне", - сказав він.

За його словами, для росіян захоплення міста має символічне значення, особливо після низки втрат, як Херсон, Херсонська область, а перед цим Харківська область.

"Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборони і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану", - сказав Сирський.

За його словами, Бахмутський напрямок завжди був особливим, оскільки ворог поставив мету прорвати оборону українських військ ще декілька місяців тому.

За його словами, призначалися 6 чи 7 термінів, коли окупанти повинні були оволодіти цим містом, але кожного разу українські воїни нищили ворога, зривали його плани. Кожного разу ворог починав знову, міняв командувачів, війська, нарощував чисельність військ, але за весь цей час він просунувся ну максимум до 5 км.

Раніше повідомлялося, що росіяни щодня втрачають понад 50 осіб на Бахмутському напрямку загиблими та стільки ж пораненими.

Окрім того, РБК-Україна писало, що окупанти змінюють тактику бою у районі Бахмута.

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