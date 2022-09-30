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Карта війни в Україні на 30 вересня: дані британської розвідки

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П'ятниця 30 вересня 2022 16:40
Карта війни в Україні на 30 вересня: дані британської розвідки Фото: ЗСУ продовжують операцію з оточення росіян на Лиманському напрямі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують операцію з оточення російського угруповання на Лиманському напрямі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, українські військові просуваються на лівому березі річки Оскіл Харківської області.

Карта війни в Україні на 30 вересня: дані британської розвідки

Росіяни посилюють атаки біля Пісків та Горлівки Донецької області, але українські захисники не дають їм просунутися.

Загарбники продовжують обстрілювати всю лінію фронту у Запорізькій та Херсонській області. Так, окупаційні війська намагаються стримати наступ наших бійців.

Раніше зазначалося, що ЗСУ взяли під вогневий контроль головні логістичні артерії росіян у Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що операція з оточення російського угруповання на Лиманському напрямі знаходиться "на етапі завершення".

Окрім того, було опубліковано відео ймовірної втечі росіян на Лиманському напрямку.

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