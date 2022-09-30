Карта війни в Україні на 30 вересня: дані британської розвідки

Фото: ЗСУ продовжують операцію з оточення росіян на Лиманському напрямі (Getty Images)

Українські військові продовжують операцію з оточення російського угруповання на Лиманському напрямі у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.