Карта войны в Украине на 30 сентября: данные британской разведки

Фото: ВСУ продолжают операцию по окружению россиян на Лиманском направлении (Getty Images)

Украинские военные продолжают операцию по окружению российской группировки на Лиманском направлении в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.