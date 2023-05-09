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Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Фото: британська розвідка оновила карту війни в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові продовжують здійснювати атакувати на сході, але українські захисники відбивають їхні наступи. Бої тривають одразу на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Російські військові зосереджуються на чотирьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Найактивніше бої ведуться за міста Бахмут та Мар’їнку.

До того ж, тривають боєзіткнення на заході Луганської області. Загарбники намагаються атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, проте успіху не досягають.

На інших ділянках фронту, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, ситуація стабільна. Просування росіян не фіксують, але вони продовжують обстрілювати всю лінію фронту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли ЗСУ розпочнуть контрнаступ.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський назвав причину ракетних атак Росії.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України