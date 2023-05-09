Бахмут взяти не вийшло, вдаються до ударів: Зеленський назвав причину ракетних атак РФ

На тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті, російські військові збільшили ракетні удари по Україні. Таким чином у РФ хочуть хоч щось "продати" своєму народові у вигляді так званих "перемог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної прес-конференції з главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

"Після довготривалої, скажімо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, тому що ми пам'ятаємо, що було восени і взимку, ударів було не менше. А були дні, коли було й більше. Потім була відповідна "пауза" з точки зору кількості, але щоденні удари не закінчувалися", - зазначив Зеленський.

Тепер, за його словами відстежується збільшення по кількості випущених ракет.

"На мою думку, зараз РФ, її військово-політичному керівництву треба як кажуть щось "продавати" своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії, або кількості смертей. Вони завжди радіють цьому як факту. Бахмут "продати" не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така "важлива операція" 9 травня встигнути це зробити. І хоч, на жаль, вже не існує там як такого цілого міста, все зруйноване абсолютно. Тим не менш Росія так "любить Донбас", що ніколи там не була", - підкреслив Зеленський.

Президент пояснив, що росіяни на тлі цього можуть інформаційно продавати ту чи іншу "перемогу".

"Зокрема, захоплення, або руйнацію того чи іншого міста. Тобто їм не вдалося перед 9-м числом (захопити Бахмут - ред.), от треба їм показати, що вони знову щось зруйнували", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня путінські війська вдалися до чергової ракетної атаки по Україні. За дві хвилі обстрілу окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. 23 із них було знищено.

Додамо, в ОК "Південь" попередили, що агресор може завдати чергового ракетного удару й протягом сьогоднішнього дня зважаючи на "символізм". Але не виключено, що ворог може вичекати і вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня.

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