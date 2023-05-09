Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

Российские военные сосредотачиваются на четырех направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Активнее всего бои ведутся за города Бахмут и Марьинку.

К тому же, продолжаются боестолкновения на западе Луганской области. Захватчики пытаются атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако успеха не достигают.

На других участках фронта, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, ситуация стабильная. Продвижение россиян не фиксируют, но они продолжают обстреливать всю линию фронта.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал причину ракетных атак России.

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