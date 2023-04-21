Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

На сході України точаться запеклі бойові дії. Російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter .

Російські військові продовжують концентрувати свої зусилля на сході. Зокрема, намагаються проводити наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. Проте на більшості з них загарбники не можуть просунутися.

При цьому росіяни також намагалися здійснювати атаки на Куп‘янському та Шахтарському напрямках, але успіху не досягають.

Епіцентром бойових дій продовжує залишатися Бахмут. Окупанти мають деякі успіхи на окремих ділянках.

Загарбники продовжують обмежені в районі Кремінної та Білогорівки, а також намагаються вести безуспішні наступальні дії на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Тим часом у Херсонській області росіяни облаштовують рубежі оборони.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили 60 ворожих атак.

Окрім того, військові показали, як виглядає Бахмут після місяців інтенсивних російських атак.

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