Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте

На востоке Украины идут ожесточенные боевые действия. Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter .

Российские военные продолжают концентрировать свои усилия на востоке. В частности, пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Однако на большинстве из них захватчики не могут продвинуться.

При этом россияне также пытались совершать атаки на Купянском и Шахтерском направлениях, но успеха достигнуть не могут.

Эпицентром боевых действий продолжает оставаться Бахмут. У оккупантов есть некоторые успехи на отдельных участках.

Захватчики продолжают ограниченные в районе Кременной и Белогоровки, а также пытаются вести безуспешные наступательные действия на линии фронта Авдеевка-Донецк.

Тем временем в Херсонской области россияне обустраивают рубежи обороны.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные отразили 60 вражеских атак.

Кроме того, военные показали, как выглядит Бахмут после интенсивных российских атак.

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