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Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують тримати оборону та відбивати російські атаки на Сході. Тим часом Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою ділянкою фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Російські війська продовжили атаки на Бахмут та його околиці. У місті постійно ведуться позиційні бої, та українські захисники відбивають ворожі штурми. До того ж, окупанти атакують українські позиції біля Авдіївки.

Загарбники також проводили атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Тим часом українські бійці продовжують завдавати ударів по позиціях росіян на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наші сили також мають перевагу у Запорізькій області, де окупанти вимушені оборонятися.

Нагадаємо, у Силах оборони повідомляли, що біля Авдіївки точаться запеклі бої, але росіяни панікують через можливий наступ ЗСУ.

Так, загарбники постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте наші захисники тримають оборону.

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