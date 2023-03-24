Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Російські війська продовжили атаки на Бахмут та його околиці. У місті постійно ведуться позиційні бої, та українські захисники відбивають ворожі штурми. До того ж, окупанти атакують українські позиції біля Авдіївки.

Загарбники також проводили атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Тим часом українські бійці продовжують завдавати ударів по позиціях росіян на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наші сили також мають перевагу у Запорізькій області, де окупанти вимушені оборонятися.

Нагадаємо, у Силах оборони повідомляли, що біля Авдіївки точаться запеклі бої, але росіяни панікують через можливий наступ ЗСУ.

Так, загарбники постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте наші захисники тримають оборону.

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