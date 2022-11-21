ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта боїв в Україні на 21 листопада: дані британської розвідки

Новость на русском →
Київ, Понеділок 21 листопада 2022 17:30
Карта боїв в Україні на 21 листопада: дані британської розвідки Фото: карту боїв в Україні опубліковано на 21 листопада (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на східному фронті. Тим часом наступ українських військових припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять в районі Рубіжного, Пісок та Бахмута.

Карта боїв в Україні на 21 листопада: дані британської розвідки

Нагадаємо, за даними ISW, російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.

Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати