Карта боїв в Україні на 21 листопада: дані британської розвідки

Російські війська намагаються атакувати позиції ЗСУ на східному фронті. Тим часом наступ українських військових припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять в районі Рубіжного, Пісок та Бахмута.

Нагадаємо, за даними ISW, російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.

Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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