Росіянам буде важко утримати шляхи постачання на лівому березі Дніпра, - ISW

Російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Через східну частину Херсонської області проходять кілька великих наземних комунікацій з іншими контрольованими Росією територіями на півдні України: південний маршрут Т2202 Нова Каховка-Армянськ, південно-східний маршрут Р47 Каховка-Генічеськ і траса М14, що йде на схід у Мелітополь, а також на Бердянськ та Маріуполь.

Супутникові знімки вказують на те, що російські війська займають оборонні позиції вздовж цих важливих шляхів постачання.

Українські сили вже почали завдавати ударів по російських районах зосередження та військових об'єктів на цих маршрутах.

Обмежена кількість якісних автомобільних та залізниць у цьому районі, що особливо з'єднують Крим з материком, створює вразливі місця, які можуть опинитися під ударами ЗСУ, що поступово знизить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання у східній частині Херсонської області та інших районах півдня України, зазначають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW

17 листопада російські війська завдали чергової серії ракетних ударів по території України.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про зміну складу Ради при президентові Російської Федерації з громадянського суспільства та прав людини (СПЛ).

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська проводять контрнаступальні операції на лінії Сватово-Кремінна.

Російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та районах зосередження на східному березі Херсонської області та у тилових районах Запорізької області.

Російська влада продовжує стикатися з невдоволенням мобілізованого особового складу та низьким моральним духом на передовій.

Російська окупаційна влада продовжила знищувати українську культуру на окупованих Росією територіях.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму.

Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.