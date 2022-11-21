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Карта боев в Украине на 21 ноября: данные британской разведки

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Киев, Понедельник 21 ноября 2022 17:30
Карта боев в Украине на 21 ноября: данные британской разведки Фото: карта боев в Украине опубликована на 21 ноября (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска пытаются атаковать позиции ВСУ на восточном фронте. Тем временем наступление украинских военных приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Так, согласно данным британской разведки, российские войска пытаются наступать на трех направлениях в Луганской и Донецкой областях. Их атаки проходят в районе Рубежного, Песок и Бахмута.

Карта боев в Украине на 21 ноября: данные британской разведки

Напомним, по данным ISW, российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отбить западную часть Херсонской области.

Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.

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