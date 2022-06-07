Карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронтах

Фото: карта боевых действий на 7 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Согласно опубликованной карте, противник пытается ускорить наступление на подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей с северного и западного направлений. Основные бои продолжаются в районе Северодонецка и Славянска.

В то же время украинские силы продолжают оказывать давление на оккупантов в окрестностях Харькова и на Херсонском направлении.