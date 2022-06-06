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ВСУ удерживают Северодонецк и отразили штурм в сторону Славянска: сводка с фронта

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Украина, Понедельник 06 июня 2022 18:54
ВСУ удерживают Северодонецк и отразили штурм в сторону Славянска: сводка с фронта Фото: ВСУ (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталия Гурковская

К вечеру понедельника, 6 июня, украинские военные продолжают удерживать Северодонецк, проведя накануне контрнаступление. Также россияне не смогли совершить контрнаступление в сторону Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Основные усилия враг сосредоточивает на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу "Бахмут - Северодонецк", - говорится в сообщении.

Что касается Славянского направления, то враг ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения.

"Для восполнения потерь, осуществляет подготовку личного состава на территории российской федерации", - добавляют в Генштабе.

Кроме того, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Обстановка особых изменений не претерпела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также, в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова.

Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции "Купянск-Узловой".

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород - Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

Наши подразделения успешно отразили штурм на направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал обстрелы с применением артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Богоявленка, Владимировка, Малиновка и Щербаки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и инженерном оборудовании оборонных рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Ранее министерство обороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 6 июня.

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