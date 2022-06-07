Карта бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронтах

Фото: карта бойових дій на 7 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Згідно з опублікованою картою, противник намагається прискорити наступ на підконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей з північного і західного напрямків. Основні бої тривають в районі Сєвєродонецька та Слов'янська.

У той же час українські сили продовжують чинити тиск на окупантів в околицях Харкова і на Херсонському напрямку.