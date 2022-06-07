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Карта бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронтах

Фото: українські військові продовжують протистояти вторгненню Росії (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу ситуація на фронтах в Україні істотно не змінилася. Російські війська зосередили свій наступ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Фото: карта бойових дій на 7 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Згідно з опублікованою картою, противник намагається прискорити наступ на підконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей з північного і західного напрямків. Основні бої тривають в районі Сєвєродонецька та Слов'янська.

У той же час українські сили продовжують чинити тиск на окупантів в околицях Харкова і на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удари по російських військах у Миколаївській та Херсонській областях.

Напередодні українські сили відбили атаки на Слов'янськ, а також повідомили, що продовжують утримувати Сєвєродонецьк.

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