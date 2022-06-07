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Карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронтах

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 15:31
Карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронтах Фото: украинские военные продолжают противостоять вторжению России (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

За минувшие сутки ситуация на фронтах в Украине существенно не изменилась. Российские войска сосредоточили свое наступление на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронтах

Фото: карта боевых действий на 7 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Согласно опубликованной карте, противник пытается ускорить наступление на подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей с северного и западного направлений. Основные бои продолжаются в районе Северодонецка и Славянска.

В то же время украинские силы продолжают оказывать давление на оккупантов в окрестностях Харькова и на Херсонском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским войскам в Николаевской и Херсонской областях.

Накануне украинские силы отразили атаки на Славянск, а также сообщили, что продолжают удерживать Северодонецк.

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