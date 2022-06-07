Карта боевых действий в Украине на сегодня: что происходит на фронтах
За минувшие сутки ситуация на фронтах в Украине существенно не изменилась. Российские войска сосредоточили свое наступление на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Великобритании.
Фото: карта боевых действий на 7 июня (twitter.com/DefenceHQ)
Согласно опубликованной карте, противник пытается ускорить наступление на подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей с северного и западного направлений. Основные бои продолжаются в районе Северодонецка и Славянска.
В то же время украинские силы продолжают оказывать давление на оккупантов в окрестностях Харькова и на Херсонском направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским войскам в Николаевской и Херсонской областях.
Накануне украинские силы отразили атаки на Славянск, а также сообщили, что продолжают удерживать Северодонецк.
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