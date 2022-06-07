Карта бойових дій в Україні на сьогодні: що відбувається на фронтах
За минулу добу ситуація на фронтах в Україні істотно не змінилася. Російські війська зосередили свій наступ на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Великобританії.
Фото: карта бойових дій на 7 червня (twitter.com/DefenceHQ)
Згідно з опублікованою картою, противник намагається прискорити наступ на підконтрольні Україні частини Донецької та Луганської областей з північного і західного напрямків. Основні бої тривають в районі Сєвєродонецька та Слов'янська.
У той же час українські сили продовжують чинити тиск на окупантів в околицях Харкова і на Херсонському напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали удари по російських військах у Миколаївській та Херсонській областях.
Напередодні українські сили відбили атаки на Слов'янськ, а також повідомили, що продовжують утримувати Сєвєродонецьк.
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