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Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные

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Украина, Воскресенье 24 июля 2022 21:54
Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 24 июля (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области. Основные наступательные силы оккупантов сосредоточены в районах Северска и Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты сервиса Deepstatemap.

Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные

По данным карты, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области, но успеха не имеют. Украинские военные отбили несколько штурмов села Богородичное.

Также российские войска не смогли добиться успеха во время наступлений на Бахмутском направлении.

Тем временем на юге захватчики пытаются оккупировать часть Херсонской области, подконтрольной украинским военным. В частности, речь идет о селе Белогорка, в сторону которого они хотят продвинуться.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что оккупанты упорно продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 280 российских оккупантов.

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