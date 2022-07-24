Карта бойових дій в Україні: оприлюднено нові дані

Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні на 24 липня (УНІАН)

Росіяни намагаються просунутися в Донецькій області. Основні наступальні сили окупантів зосереджені в районах Сіверська та Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти сервісу Deepstatemap.

За даними карти, росіяни продовжують спроби наступу в Донецькій області, але успіху не мають. Українські військові відбили кілька штурмів села Богородичне. Також російські війська не змогли домогтися успіху під час наступів на Бахмутському напрямку. Тим часом на півдні загарбники намагаються окупувати частину Херсонської області, підконтрольної українським військовим. Зокрема, мова йде про село Білогірка, в бік якого вони хочуть просунутися.